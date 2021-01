AUZEF güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Pek çok öğrenci dersten nasıl geçeceğini araştırmaya başladı. Peki AUZEF ders geçme notu nedir?

AUZEF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF programlarındaki derslerin, seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavların değerlendirilmesinde yalnızca öğrencinin cevap kağıdı göz önünde bulundurulur. Uzaktan eğitim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder.

Derslerin ham başarı puanları ise aşağıdaki gibi hesaplanıyor

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; (Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80 x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık Öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki 5 şıklı olarak hazırlanan tüm testler için doğu cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve test ham puanı hesaplanır.

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

AUZEF AGNO kaç olmalı?

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar (harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur (Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz.

Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.