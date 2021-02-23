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Eğitim AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır?
Eğitim

AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır?

AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır? 2020 İstanbul Üniversitesi AUZEF ders ekle sil işlemi adımları araştırılıyor. Kayıt yenileme süreci devam ederken AUZEF ders ekleme bırakma işlemlerinin nasıl yapılacağı merak kazandı. Peki, AUZEF ders ekle sil işlemi hangi tarihlerde nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 00:17:00 -
AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini öğrenmek istiyor. Peki AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır?

AUZEF ders ekle sil işlemi hangi tarihlerde yapılacak?

Ders ekle-sil talepleri 01.03.2021- 05.03.2021 tarihleri arasında https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login çözüm merkezinden alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında ekle-sil talebi alınmayacaktır.

AUZEF ders ekle sil işlemi nasıl yapılır?

AKSİS sistemine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak Öğrenim Bilgileri sekmesinden Dönem Dersleri ve Sınavları butonuna tıklayarak bu dönem tarafınıza seçilmiş dersleri görebilirsiniz.

AUZEF DERS EKLE BIRAK İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin derslerini kontrol etmeleri ve eksik-fazla gördüğü dersleri çözüm merkezi (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) üzerinden tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ders seçimi ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir.

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