AUZEF bütünleme sonuçları son dakika! AUZEF 2022 güz yarıyılı telafi sınav sonuç sorgula!

AUZEF telafi (bütünleme) sınav sonuçları yakından takip ediliyor. 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirile AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı.

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 AUZEF bütünleme sınavlarının ardından sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Ancak AUZEF bütünleme sınavı için sonuç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. İlk dönem yapılan AUZEF sınavları, 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. Geçen dönem baz alındığında, sınav sonuçlarının 25 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

AUZEF sınav puan hesaplaması nasıl yapılacak?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.