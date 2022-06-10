İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 bahar dönemi final sınavları 4-5 Haziran tarihlerinde dört oturum şeklinde yapıldı. Final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bütünlemelere çevrildi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınav tarihi 2022

AUZEF final sınavları 4-5 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ise geride bıraktığımız günlerde açıklandı. AUZEF’ten yapılan açıklamada, “Değerli Öğrencilerimiz, Bitirme sınavı (final) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz” denildi.

AUZEF finallerinin açıklanmasının ardından gözler telafi sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. AUZEF bütünleme sınavları

2-3 Temmuz 2022'de yapılacak. Ayrıca Mezuniyet Üç Ders Sınavı ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla yüzde 40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az yüzde 60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, geçme notunu etkileyen iki faktör vardır. Bunlardan biri dese devamlılık diğer ise sınavdan alınan puandır. Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına yüzde 20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi yüzde 20; ara sınavın etkisi ise yüzde 80’dir.