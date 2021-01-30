AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman olacağı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Final sonuçlarının belli olmasının ardından bütünlemeye kalan öğrenciler, telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bütünleme sınav tarihlerini merak eden öğrenciler için Akademik takvime göre 2021 AUZEF bütünleme sınav tarihleri duyuruldu. Peki, AUZEF bütünleme sınav tarihleri ne zaman 2021?