AUZEF bütünleme sınav tarihleri ne zaman 2021?
AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman olacağı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Final sonuçlarının belli olmasının ardından bütünlemeye kalan öğrenciler, telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bütünleme sınav tarihlerini merak eden öğrenciler için Akademik takvime göre 2021 AUZEF bütünleme sınav tarihleri duyuruldu. Peki, AUZEF bütünleme sınav tarihleri ne zaman 2021?
AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman olacağı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Final sonuçlarının belli olmasının ardından bütünlemeye kalan öğrenciler, telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Bütünleme sınav tarihlerini merak eden öğrenciler için Akademik takvime göre 2021 AUZEF bütünleme sınav tarihleri duyuruldu.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF’te final sınav sonuçları açıklanmasının ardından düşük not alan öğrenciler, bütünleme sınavlarının tarihini merak etmeye başladı.
Sınavlara ilişkin detayları araştıran öğrenciler özellikle bütünle sınavının tarihini sorguluyor. Akademik takvime göre 2021 AUZEF bütünleme sınav tarihleri duyuruldu. Peki, AUZEF bütünleme sınav tarihleri ne zaman?
AUZEF bütünleme sınav tarihleri ne zaman 2021?
İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavları 30 Ocak – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.