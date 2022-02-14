İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme başladı mı?

AUZEF Bahar Yarıyılı kayıt yenileme ne zaman sona erecek? AUZEF 2022 kayıt yenileme tarihleri:

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada, “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında “Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı da dâhil olmak üzere son dört (4) yarıyıl içerisinde kaydını yenilememiş öğrencilerimizin ilişikleri kesilecektir. Kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir” denildi.

Ders ekle-sil ve üsten ders alma işlemlerinin 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

AUZEF kayıt yenileme ücretleri nasıl nereden ödenecek?

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM’lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız yeterlidir

Referans numarası nasıl öğrenilir?

Referans numaranızı almak için aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız. “OBS-Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarasına” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.