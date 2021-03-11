AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2021 | AUZEF bahar dönemi ara dönem (Vize) sınavı ne zaman?

İÜ AUZEF Sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Son olarak 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İstanbul üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi tarafından her yıl belirlenen dönemlerde cumartesi pazar sabah ve öğlen olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen İU AUZEF sınavları için 2020-2021 takvimi belli oldu.

AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2021

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 - 25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlarda her dersten 20 adet soru sorulmaktadır ve 30 dakika süre verilmektedir.

AUZEF Bahar dönemi sınavları online mı olacak?

AUZEF'in resmi web sitesinde AUZEF 2021 bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

01.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen illere göre risk durumu çerçevesinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır.