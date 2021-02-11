AUZEF ara sınavı yarıyıl sonu güz dönemi bahar dönemi sınavı ne zaman? AUZEF kayıt tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim ve İkinci Üniversite akademik eğitim programı olan AUZEF'in 2020-2021 Yılı Güz Dönemi 28 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı, 1 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. Kamuajans’ta yer alan habere göre, ardından Bahar Dönemi 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak 11 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) AUZEF Bahar Dönemi Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Kayıt Yenileme 22-26 Şubat 2021; Kayıtlı Öğrenciler İçin 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasındadır.

Ders Seçim İşlemleri Tarihleri, Ders Ekle-Sil Tarihleri, Üstten Ders Alma Tarihleri, Muafiyet Başvuru Tarihleri, Muafiyet İtiraz Tarihleri ile ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi yatay geçiş başvuru ve kayıtları ne zaman yapılacak?

Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri, Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri, Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt ve Ödeme Tarihleri, Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri daha sonra açıklanacak.

AUZEF güz dönemi sınavı ne zaman?

AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde yapıldı.

AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak-7 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

İÜ AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

AUZEF bahar yarıyıl lisansüstü başvuru tarihleri

AUZEF bahar yarıyıl lisansüstü başvuru kılavuzu için tıklayın