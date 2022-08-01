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Eğitim AUZEF 2022-2023 harç ücretleri | AUZEF ücretleri ne kadar?
Eğitim

AUZEF 2022-2023 harç ücretleri | AUZEF ücretleri ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 harç ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, AUZEF önlisans bölümleri harç ücretleri ne kadar? AUZEF lisans bölümleri harç ücretleri ne kadar? AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 22:29:00 -
AUZEF 2022-2023 harç ücretleri | AUZEF ücretleri ne kadar?

Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerle, ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenler “AUZEF harç ücretleri ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AUZEF harç ücreti ne kadar?

AUZEF 2022-2023 harç ücretleri | AUZEF ücretleri ne kadar?

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz’da başladı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümlerini tercih edebiliyor. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar ise 2022-2023 harç ücretlerini merak ediyor. İşte, AUZEF harç ücretleri:

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