AUZEF 2022-2023 harç ücretleri | AUZEF ücretleri ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 harç ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, AUZEF önlisans bölümleri harç ücretleri ne kadar? AUZEF lisans bölümleri harç ücretleri ne kadar? AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman?