  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AUTO KING ve THY’den kazandıran işbirliği
Ekonomi

AUTO KING ve THY’den kazandıran işbirliği

Türkiye’nin önemli oto bakım ve onarım markalarından AUTO KING, Türk Hava Yolları (THY) ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:45:00 -
AUTO KING ve THY’den kazandıran işbirliği

Türkiye’nin önemli oto bakım ve onarım markalarından AUTO KING, Türk Hava Yolları (THY) ile önemli bir işbirliğine imza attı. AUTO KING, dünyada 103 noktayla en fazla ülke ve uluslararası destinasyona uçuş yapan THY ile “Miles&Smiles” programı kapsamında mil kazandıracak. İlk olarak hayata geçen bu işbirliği ile Miles & Smiles üyeleri, Türkiye’de 20 yıldır sürdürdüğü hizmet kalitesiyle 47 ilde 55 servis noktasında bulunan, 5 milyon yerleşik müşteri kitlesine sahip olan AUTO KING servis merkezlerinde mini onarım, oto bakım koruma, hasar onarımı ve mekanik bakım onarım hizmetleri ve diğer hizmetlerin toplam işçilik tutarlarında geçerli olan ve bu ürünlerde, yapılan her 1 TL’lik alışveriş karşılığında 1 Mil kazanma şansını yakalayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler
Gündem

Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısında Elon Musk'ın tanıttığı Neuralink'i konu aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı