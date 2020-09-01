AUTO KING ve THY’den kazandıran işbirliği

Türkiye’nin önemli oto bakım ve onarım markalarından AUTO KING, Türk Hava Yolları (THY) ile önemli bir işbirliğine imza attı. AUTO KING, dünyada 103 noktayla en fazla ülke ve uluslararası destinasyona uçuş yapan THY ile “Miles&Smiles” programı kapsamında mil kazandıracak. İlk olarak hayata geçen bu işbirliği ile Miles & Smiles üyeleri, Türkiye’de 20 yıldır sürdürdüğü hizmet kalitesiyle 47 ilde 55 servis noktasında bulunan, 5 milyon yerleşik müşteri kitlesine sahip olan AUTO KING servis merkezlerinde mini onarım, oto bakım koruma, hasar onarımı ve mekanik bakım onarım hizmetleri ve diğer hizmetlerin toplam işçilik tutarlarında geçerli olan ve bu ürünlerde, yapılan her 1 TL’lik alışveriş karşılığında 1 Mil kazanma şansını yakalayacak.