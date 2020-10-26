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Eğitim A.Ü’den Azerbaycanlı öğrencilere uzaktan eğitim imkanı
Eğitim

A.Ü’den Azerbaycanlı öğrencilere uzaktan eğitim imkanı

Ankara Üniversitesi, uzaktan eğitimle öğrencilerine verdiği derslerden Azerbaycan’daki üniversite öğrencilerinin de yararlanması kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:05:00 -
A.Ü’den Azerbaycanlı öğrencilere uzaktan eğitim imkanı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve Azerbaycanlı üniversiteler olarak birlikte çalışmalarımızı ne kadar artırırsak ülkelerimizi o kadar güçlendiririz. İlim orduları olarak üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı. Rektör Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan’ın kültür yakınlaşmasını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Öğretim üyelerinin gidip gelmesi faydalı olacaktır. Ortak geçmişimizi içselleştirmeliyiz. Azerbaycanlı öğrencilerin Ankara Üniversitesindeki dersleri uzaktan takip etmesine olanak sağlayalım. Bunu uyumlaştıralım. Öncelikle siyasal ve iktisat dersleri ile hemen başlayalım. Aynı zamanda erişime açık olan dijital kütüphanemiz ve açık ders malzemelerimiz için de Azerbaycanlı kardeşlerimizde farkındalık oluşturalım” ifadelerini kullandı.

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