AÜ internet tabanlı açıköğretim sınavlarında 1 milyonuncu sınav oturumu tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, internet tabanlı ortamlarda 1 milyonu aşkın öğrencinin gireceği Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarda 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını bildirdi.

Çomaklı, yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs salgını tehlikesine karşı yüksek öğrenim öğrencilerinin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim süreçlerine eksiksiz olarak devam etmesi için AÜ tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı Açıköğretim Sistemi bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan'da başladığını kaydetti.

Dün gece itibarıyla 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını ifade eden Çomaklı, şunları belirtti:

"AÜ, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım üzerinden gerçekleştirilen internet tabanlı sınav sistemi ile 1 milyondan fazla öğrencisini salgın süresince oluşabilecek risk ortamından uzaklaştıran AÜ, bahar dönemi ara sınav sürecini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'de dijitalleşme adına büyük önem taşıyan bu sınav uygulaması sayesinde öğrenciler, birey sağlığını ve toplum sağlığını riske atacak biçimde kalabalık ortamlara girmeden, evlerinde güven içerisinde sınavlarını tamamlayabiliyor."