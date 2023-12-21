ATV'nin yeni Türk dizisi 'Altın kafes' tarih verdi! Final yapıyor: İstediği başarıyı almak için uğraştı ama yollar ayrıldı
Türkiye'nin ilk defa tanıştığı ATV ekranlarında yeni başlayan Altın Kafes dizisi ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Binlerce izleyici beklentisi oluştu ama reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor. Dizi, 5. bölümle ekran kapanacak...
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç’ın paylaştığı ATV’nin yeni dizisi Altın Kafes’in ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde başarıyı yakalayamayan dizi 5. bölümle final yapacak.
Altın kafes gidiyor yıldızlar bana uzak geliyor
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ATV, Altın Kafes’ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi “Yıldızlar Bana Uzak”ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bak dizisi, 31 Aralık’ta ilk bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümünden itibaren beklentiyi karşılamayan Altın Kafes ise 5. bölümde ekrana veda edecek.
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