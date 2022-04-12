Atvan: 'İsraillilerin sivil olduğu doğru değil, hepsi asker!'

Tanınmış Arap gazeteci Abdulbari Atvan, İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen silahlı saldırı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saldırının sivillere değil, yerleşimci/işgalcilere karşı olduğunu iddia etti.

Atvan, 7 Nisan'a Tel Aviv'de düzenlenen, 3 İsraillinin öldüğü ve 11'inin ise yaralandığı saldırıyı YouTube'da yayınladığı videoda değerlendirdi.

Gazeteci Abdulbari Atvan, saldırıdan övgüyle bahsederken, İsrail vatandaşı Yahudilerin sivil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Öldürülenlerin ise asker ya da polis olduğunu iddia etti.

Atvan değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Bu genç Raad Hazim, bu kahraman, işgal devletinin bir numaralı baş şehri olan Tel Aviv'e hücum etti. Bu kahramanın nesi vardı? Sadece bir tüfeği.

İsraillilerin nasıl kaçtığını gördünüz mü? Vallahi tıpkı fareler gibi. Nereye gideceklerini bilmeden, korku içerisinde kaçtılar. Yalnızca tek bir Filistinli genç sebebiyle.

Bu histeriyi hayal edin. İşte düşman bu (bundan ibaret).

Büyük çelişkiyi de görmek gerekiyor. (Raad Hazim'in) babası Filistin Güvenlik Güçleri'nin bir mensubu. Ve onun oğlu eline bir tüfek alıyor, Tel Aviv'e gidiyor ve yerleşimcileri vuruyor.

Bakın, bizler bu kişilerin sivil olduğunu kabul etmiyoruz ve asla da kabul etmeyeceğiz. Bu mümkün değil. Onların sivil oldukları doğru değil. Hepsi asker, polis veya güvenlik güçlerinin mensupları. Hepsi İsrail ordusunda rezerve birliklere mensup.

'İsrailli siviller' şeklindeki bu hikayeler bizi kandırmıyor, dünyayı da aldatmamalı.

Bu yeni bir merhale. Bugün silah üretiyorlar, yarın da roket üretecekler.'

Kaynak: Mepa News