ATV yayın akışı bugün 26 Ekim
ATV yayın akışı EDHO | ATV ekranlarında bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Bu sebeple diziyi yakından takip edenler ATV yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, ATV’de bu akşam hangi dizi film var?
ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, bu akşam ATV’de hangi film var?
ATV yayın akışı bugün 26 Ekim
06.00 Maraşlı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Baba Parası
26 Ekim Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelmedi. Dizinin 200.bölümünün 2 Kasım Salı akşamı yayımlanacağı öğrenildi.