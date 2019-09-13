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ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 08:45
ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Çan Atatürk İlkokulu önünde Ercan T. yönetimindeki 17 AAG 872 plakalı ATV motosiklet okul saatleri dışında kapalı olarak bulunan çelik bariyere çarptı.Çarpmanın etkisiyle yan yatan motosikletin altında kalan Ercan T.’nin üzerindeki ATV motosiklet çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. 112 ekipleri yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:45
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