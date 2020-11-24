Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) İHA ve SİHA'larla destek veren Türkiye, darbeci Halife Hafter'e ağır darbe vurdu. İHA ve SİHA'ların üstün başarısı sayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı yüzlerce milisi etkisiz hale getirdi ve kritik bölgelerde kontrolü sağladı.Türkiye'nin bu desteği karşısında eli kolu bağlanan kalan darbeci Halife Hafter'in milisleri skandal görüntülere imza attı.

Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Hafter'e bağlı milislerin yaptığı tatbikatta Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı ve çiğnendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Libya'da da büyük tepki çekti.