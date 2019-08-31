Attan düşen binici diğer atların ayakları altında kalmaktan son anda kurtuldu

Burdur’da düzenlenen 30 Ağustos Cumhuriyet etkinliklerinde attan düşen binici, diğeratların altında kalmaktan son anda kurtuldu.Atının ayağının kayması sonucuyere kapaklanan binici, şans eseri olayı yara almadan atlatırken, hızlıca toparlanıp tekrar atına binerek korteje katıldı. Bu arada binicinin düşürüp yerde unuttuğu Türk bayrağı, kortejde görevli bir polis memuru tarafından yerden alındı.

Burdur Belediyesi tarafından her yıl yapılan 30 Ağustos Cumhuriyet yürüyüşü Köprübaşı mevkiinden başladı. Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüşe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında ise en önde giden 5 atlıdan biri atın ayaklarının kayması sonrasında yere düştü. Diğer atların ayaklarının dibine düşen binici kendini zor kurtardı. Atların arasından şans eseri kurtulan binici, atına binip korteje devam etti. Binicinin elinde bulunan ve yere düşen Türk bayrağını görevli polis katlayarak yerden aldı.

Bu yıl kutlamalar çerçevesinde 10 çocuk belediye tarafından sünnet ettirilirken Sanatçı Ali Altay’ın söylediği şarkılar katılanları coşturdu. Sanatçı Ali Altay’a kahve takımı hediye eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ”Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı tam 97 yıl önce emperyalizmin Anadolu’nun böğrüne bir hançer gibi saplandığı günlerden sökülüp İzmir’den denize atıldığı gün. 1923’teCumhuriyetin ilanı ile bugüne kadar gelen bağımsız Türkiye’nin savunucusu Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz“ dedi.