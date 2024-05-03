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Kadın - Aile Atom içeceği... Çok tüketiyorsanız tam gripsavar: Tüketim sonucu, içen hasta olmuyor... Mahrum kalmayın
Kadın - Aile

Atom içeceği... Çok tüketiyorsanız tam gripsavar: Tüketim sonucu, içen hasta olmuyor... Mahrum kalmayın

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:13:00 - 2024-05-04 00:05:19
Atom içeceği... Çok tüketiyorsanız tam gripsavar: Tüketim sonucu, içen hasta olmuyor... Mahrum kalmayın

Sosisli, tost satan büfelerden ayrılan ve özellikle işlek caddelerde açılan meyve suyu büfelerini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Temel gıdadan yapılan, çoğumuz geçerken uğrayıp nar&portakal, elma&havuç gibi karışımlardan alıyoruz. Son dönemlerde çok sayıda bu karışımlara farklı meyveler katıldı ki lezzetleri karşısında insan şaşırıp kalıyor. Şoka giriyor...

Şimdi gelelim Atom içeceğin içinde neler olduğuna ve ne işe yaradıklarına;

*Elma c vitamini yüksek sindirimi düzenler, tansiyonu kolesterolü düşürür.
*Muz probiyotik, bağırsakları temizler tok tutar.
*Ayva hazmetmeye yardımcı ve tok tutar.
*Kivi yüksek C vitamini içerir, enfeksiyonla savaşmada etkili ve ödem atmada yardımcı.
*Havuç antioksidan kapasitesi yüksek, sindirimi düzenler A vitamini yüksek.
*Armut ödem atar ve idrarı arttırır.
*Bal bağışıklık sistemini güçlendirir ve mideyi onarır.
*Süt bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizma hızlandırır ayrıca sindirimi düzenler.
*Üzüm antioksidan kapasite yüksek ve kabızlığa iyi gelir.

Atom İçeceği Tarifi İçin Malzemeler

1 adet ayva
1 adet yeşil elma
1 adet armut
1 adet kivi
1 adet muz
3 adet havuç
1 adet mandalina
8-10 adet kırmızı üzüm tanesi
2 yemek kaşığı bal
Yarım su bardağı süt

Atom İçeceği Tarifi Nasıl Yapılır?

Ayva, armut, elma ve havuçları yıkayın ve saplarını kesip boyuna parçalara ayırın.
Kivi ve mandalinanın kabuklarını soyun. Ayva, armut, elma, üzüm ve havuçla birlikte katı meyve sıkacağında sıkın.
Tüm meyve sularını blendera alın, soyduğunuz muzu, 2 yemek kaşığı balı ve yarım su bardağı süt ekleyip blenderdan geçirin ve hemen servis yapın.

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