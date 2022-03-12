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Yerel Atölyedeki yangın söndürüldü
Yerel

Atölyedeki yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:40:00 -
Atölyedeki yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da sünger atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Hasara neden olan yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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