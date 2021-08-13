ATO’dan yangın mağdurları için 1,5 milyon lira bağış

Baran, sosyal medya hesabından, ATO tarafından yapılan bağışa ilişkin bilgi verdi. Gürsel Baran, orman yangınlarının yaralarını hep birlikte saracaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon lira katkıda bulunduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hep birlikte tüm yaralarımızı saracağız.”