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ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi: Herkesin hakkı ama...

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını belirterek, "Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı." dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi: Herkesin hakkı ama...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını belirterek, “Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde yaklaşık 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm bölgeleri ve memleketlerine gitti. Özellikle deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlarımız kıyı bölgelerini tercih etti. Turizm gelirlerinin artması hepimizi sevindiriyor. Turizm bölgelerinde ekonomik hareketlilik artıyor ancak bu kez kentlerde durgunluk başlıyor. Turizm gelirleri artarken ekonomimizin can damarı olan üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Tatil rekora koşan ihracatımızın da ayağına çelme takıyor” dedi.

"Tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım"

Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin önemli yer edindiğini kaydeden Baran, şunları kaydetti:

Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı’nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım.

"Tatil yapmak herkesin hakkı..."

Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu belirtti. Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu kaydeden Baran, “Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
  1. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran
  2. Kurban Bayramı tatili
  3. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması
  4. turizm sektörü
  5. Ramazan Bayramı
  6. bayram tatilleri

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