ATO'dan Ankara için kültürel atak

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişebilecek bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Kente gelen turistin söz konusu hizmetleri almasının yanı sıra vaktini iyi geçirmesi de sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunun organizasyonuyla Ankara Turizm Varlıkları Potansiyeli Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Ankara'nın kültür ve turizm potansiyelinin ele alındığı toplantıda, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile kamu ve özel sektör müzelerinin müdürleri de yer aldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara ekonomisinin sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, bu kapsamdaki çalışmaların ilk adımı niteliğindeki "yurt dışına doğrudan uçuş" konusunu sürekli gündem maddesi olarak ele aldıklarını bildirdi.

Turizm alanında da yoğun rekabet bulunduğunu vurgulayan Baran, "Sağlık turizmi kapsamında kente gelerek sağlık hizmeti alanlar, burada zamanını nasıl değerlendireceğini de düşünüyor. Fuar için yer arayanlar, aynı zamanda turistik yerleri de gezmek istiyor, seçim yaparken en kısa sürede ulaşabileceği yeri tercih edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişebilecek bir potansiyeli olduğunun altını çizerek, kente gelen turistin söz konusu hizmetleri almasının yanı sıra vaktini iyi geçirmesinin de sağlanması gerektiğini ifade etti. Ankara'nın tarihi potansiyeline de dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ankara tarihi zenginliğe sahip bir il. Binlerce yıl öncesine dair izleri, tarihi yerlerde ve müzelerde görmek mümkün. Üstü örtülü bir hazine olan Ankara'nın potansiyelinin açığa çıkarılması gerekiyor. Bunu el birliğiyle yapalım. Hep birlikte Ankara'yı hak ettiği yere taşıyalım. Burada yaşayanların bile Ankara'nın tarihi zenginliklerine vakıf olmadığı düşüncesinden hareket ederek, ATO olarak 'Başkente Bir Gün Yetmez' adıyla bir organizasyon düzenledik. Ankara için Kapadokya, Konya-Mevlana gibi diğer turistik bölgelerle birlikte turizm paketleri de hazırlanabilir. Biz Ankara'nın gelişimi için çalışmaya kararlıyız."