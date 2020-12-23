ATO Başkanı Baran'dan 'Esnaf ve Tacire Destek' teşekkürü…

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin esnaf ve tacire yönelik destek paketinin ticari yaşamın devamı açısından önemli olduğunu belirterek, “Türkiye, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve tacirine kol kanat gererek büyük bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi. Baran, hazırlık aşamasında iken “esnaf paketi” olarak adlandırılması nedeniyle, ATO üyesi şahıs ticari kuruluşlarının da aynı kategoride değerlendirilmesi için çağrı yaptığını hatırlatarak, “Üyelerimiz adına onların haklarını, hukuklarını korumak için yaptığımız çağrının karşılık bulması bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Esnaf ve tacirin yanı sıra kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmelerin de destekleme kapsamında yer almasının hakkaniyetli olacağını ifade eden Baran, “Koronavirüsle mücadele sırasında, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle faaliyeti durdurulan ve mücbir sebep kapsamına alınan işletmelerimiz de esnaf ve gerçek kişi tacirlerle aynı kategoride değerlendirilmeli. Bunların yanı sıra, genelgeyle kapatılmadığı ve mücbir sebep kapsamına alınmadığı halde kayıtlarda açık ama fiilen kapalı işletmelerimizin de mağduriyetleri dikkate alınmalı. AŞTİ’den günde 10 otobüs kaldırılırken haftada bir otobüs bile yola çıkaramayan, yüzlerce öğrenciyi barındırırken öğrenci sesine hasret kalan yurtlarımız bu çerçevede örnek verebileceklerimiz arasında. Ticaret yaşamının bütünlüğü göz önünde bulundurularak, esnaf, tacir ya da şirket ayırımı yapılmaksızın kritik seviyede ciro kaybı yaşayan işletmelere de gerek kira yardımı gerekse diğer desteklemeler açısından devlet eli uzatılmalıdır” diye konuştu.