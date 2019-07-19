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ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim ve ticareti kesintiye uğratıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatillerin turizm ve seyahat sektörü dışında kalan sektörlerde üretim ve ticari hayatı kesintiye uğrattığını belirterek, “Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
ATO Başkanı Baran: "Uzun tatil üretim ve ticareti kesintiye uğratıyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatillerin turizm ve seyahat sektörü dışında kalan sektörlerde üretim ve ticari hayatı kesintiye uğrattığını belirterek, “Uzun tatillerde üretim çarkları ve ticaret kesintiye uğruyor, ihracat yavaşlıyor. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.


ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizm sektörü dışında kalan sektörlerde iş hacmini daralttığını belirterek, “Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde yaklaşık 10 milyonu aşkın kişi seyahat ederek turizm bölgeleri ve memleketlerine gitti. Özellikle deniz tatili yapmak isteyen vatandaşlarımız kıyı bölgelerini tercih etti. Turizm gelirlerinin artması hepimizi sevindiriyor. Turizm bölgelerinde ekonomik hareketlilik artıyor ancak bu kez kentlerde durgunluk başlıyor. Turizm gelirleri artarken ekonomimizin can damarı olan üretim ve ticaret kesintiye uğruyor. Tatil rekora koşan ihracatımızın da ayağına çelme takıyor” dedi.



“Tatil yerine üretim ve ihracat için çalışalım"


Türkiye ekonomisinde turizm gelirlerinin önemli yer edindiğini kaydeden Baran, şunları kaydetti:


“Turizm bizim bacasız sanayimiz. Turist sayısının ve turizm gelirlerinin artması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış var, turizm bölgelerindeki doluluk oranları da üst seviyelerde. Yaklaşan Kurban Bayramı’nın zamanı turizm sezonuna denk geliyor. Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım. Üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım.”


Baran, turizm dışındaki sektörlerde esnaf ve tüccarların iş hacimlerini etkileyen uzun bayram tatillerinin çalışanların da işe yönelik konsantrasyonlarını bozduğunu belirtti. Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu kaydeden Baran, “Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
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