0553 313 94 23

ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran:- "Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:53
ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti

TRABZON (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ekonomi için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Baran ve beraberindeki heyet, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Gürsel Baran, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ikincisini 19-21 Eylül tarihlerinde düzenleyeceklerini dile getirerek, Trabzon'un bu organizasyona çok güçlü biçimde katılım sağlamasını beklediklerini söyledi.

Zirvenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirileceğini belirten Baran, zirvenin temasının "Anadolu'dan dünyaya" olduğunu bildirdi.

Baran, şöyle devam etti:

"İllerimizin, bölgelerimizin coğrafi işaretli ürünleri ekonomi için büyük bir değer oluşturuyor. Coğrafi işaretli ürünlerimizin kalkınmada itici güç olması ve büyüyen uluslararası ticaretteki payının artırılmasına katkı vermeyi hedefliyoruz. Trabzon'un marka değeri yüksek fındığı, çayı, hasır bileziği, tereyağı, Akçaabat köftesi, Sürmene bıçağı, Hamsiköy sütlacı, Keşan bezi gibi nice ticari değeri yüksek ürünleri var. İşte bu zenginliğimizi uluslararası ticarete açmak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracattaki payını artırmayı hedefliyoruz. Zirvede bu ürünleri satış imkanı da sağlayacağız."

Türkiye'nin markalaşmaya önem vermesiyle ekonomide artı değer yaratabileceğine işaret eden Baran, "ATO olarak gerçekleştirdiğimiz bir diğer etkinliğimiz olan marka festivalini de 2019'un sonbahar mevsiminde tekrar gerçekleştireceğiz. Avrupa'ya çıktığımız fuarlarda 100-150 yıllık firmalar ve markalarla çok sık karşılaşıyoruz. Temennimiz Türkiye'nin de uzun soluklu markalar ve firmalar oluşturması. Ekonomimizin buna ihtiyacı var. Gerekirse birkaç firma birikimlerimizi bir araya getirerek markaya yatırım yapılmasında büyük fayda görüyoruz." diye konuştu.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da zirveye katılacaklarını belirterek, "Ankara'daki 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne oda ve üyelerimizin katılım hazırlıkları devam ediyor. Davetiniz, Trabzon'a gösterdiğiniz önem ve hassasiyet için de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Baran, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Baran'a ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Halil İlik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu da eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:53
  1. (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu
  2. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
  3. ATO Başkanı Gürsel Baran
  4. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı
    1. Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza..
    2. KKTC’den ‘Türk Yıldızları’ geçti
    3. İstanbul’da dev asayiş operasyonu: 217..
    4. İzmir'deki silahlı saldırının faili..
    5. Mağaza yangını 4,5 saatte söndürüldü
    6. Boğaz’da lüks atın alev alev yandığı..
    7. Trump, İsveç’te gözaltına ünlü rapçi..
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de..
    9. Samsun'da plastik fabrikasında yangın
    10. Erbil saldırısının baş failine yardım..
    11. ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti
    12. İran, İngiltere'ye ait tankere..
    13. Fransa Bisiklet Turu
    14. Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt..
    15. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    16. Rum gazetesi Politis'ten dikkat çeken..
    17. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi Açılış..
    18. Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir”..
    19. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    20. Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir..
    21. Boğaz’da lüks yat alev alev yandı
    22. Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya..
    23. Kazadan yaralı kurtulan göçmenler..
    24. Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Caretta yumurtalarının olduğu sahilde..
    27. Tarsus’ta iki kamyon çarpıştı: 2 ölü,..
    28. İstanbul Boğazı'nda yatta yangın
    29. Kosova’da muhalifler erken seçim..
    30. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 48 kaçak..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti