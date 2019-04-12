ATO Başkanı Baran ODTÜ Teknokent’te dijital ürün lansmanına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren oda üyesi bir şirketin dijital ürün tanıtım programına katıldı. Baran, ’’Sektörün ithalat fazlalığının azaltılması için yerliliğin ve milliliğin önemi hep gündemde tutulmalı’’ dedi.

ATO Başkanı Baran, ODTÜ Teknokent’e yeni taşınan ATO üyesi bir şirketin Teknokent CoZone’da gerçekleştirdiği dijital ürün tanıtım programına katıldı. 100’ün üzerinde firmaya ajans hizmeti veren ve dijital alanda yaptığı çalışmalarla bilinen şirketin dünya pazarlarına açılacağı İnvidza, Banasoor ve Digiso isimli yeni dijital ürünlerinin tanıtımını izleyen Baran, Türkiye’nin 30 milyar doları aşan bilişim sektörü içinde 6 milyar doları aşan bir yazılım sektörü büyüklüğü bulunduğunu belirterek, ülke olarak bu alanda yeterlilik seviyesinin sürekli yükseltildiğini açıkladı. Yazılım sektörü olarak yurt dışına açılmanın, dünya markaları çıkarmanın temel yollarından birinin de ülkemizde daha çok tercih edilip, daha yüksek paya sahip olmaktan geçtiğini dile getiren Baran, ’’Üyemiz Siu Dijital firması tamamen genç yazılımcılarla, fikri de kendilerine ait yerli ve milli dijital ürün üretiyor. Sektörün ithalat fazlalığının azaltılması için yerliliğin ve milliliğin önemi hep gündemde tutulmalı. Bilişimde yıllar önce başlatılan yerlilik ve millilik hamlelerinin gerçekleşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

Programda dijital ürünleri inceleyerek Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ertek’i kutlayan Baran, Türkiye’nin yazılım sektörü içinde Ankara’nın payının yüzde 20 olduğunu kaydederek, ’’Ankara yazılımda öncü illerden biri, start-up şirketlerle geleceği çok parlak’’ ifadelerini kullandı.

Tanıtım programında Baran’a ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Nihat Uysallı, ATO Meclis Üyesi Fuat Kutsal, Haci Ali Yücel, Raşit Mandıroğlu, Selim Gökşin ve Turan Öztürk eşlik etti.