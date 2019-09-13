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ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

13 Eylül 2019 Cuma 12:20
ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını, konunun önemini ve Atatürk’e duyulan sevgi ve minnetin coşkusunu yansıtacak bir programla kutlamak için hazırlanıyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu önemli günün organizasyonu konusunda istişarede bulunmak üzere Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özarslan’ı ziyaret etti,


Ankara Kulübü Derneği’nde gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk’ün “Seymenlik Geleneği’ni yaşatın” talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği ile 1919 ruhunun coşkusunu 2019 yılında da yaşatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. 100. yıl etkinlikleri konusunda Ankara Valiliği başta olmak üzere, ilgili tüm kurum kuruluşlarla istişare halinde olduklarını anlatan Baran, 27 Aralık 1919’un 100. yılını büyük bir organizasyonla kutlamak istediklerini dile getirdi.


27 Aralık’ın sadece Ankara için değil tüm Türkiye için önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Baran, “27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya ayak bastığı ve Türkiye’nin kaderinin değiştiği gündür. 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık’ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiştir. Ankara, önce Milli Mücadele’nin karargâhı daha sonra da Türkiye’nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti oldu. 1919’da Atatürk’ü karşılayan halkın sevincini ve coşkusunu 2019’da da yaşatabilmek için bizler de bir araya geldik. Tüm Ankara, kendi tarihinde birleşecek. 27 Aralık’ı tüm halkın katılımıyla coşku içerisinde, Cumhuriyetimizin gururuyla kutlamak istiyoruz” diye konuştu.


Ankara’daki etkinliklerin “İyi ki Geldin” temasıyla gerçekleşeceğini söyleyen Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Ankara Kulübü Derneği ile birlikte bu etkinliği yürüteceğimiz için çok mutluyuz” dedi.


Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da konuşmasında, 27 Aralık 1919 tarihinin Ankara ve Türkiye tarihi için dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti ve bu yılın kutlamalar için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. Özaslan, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin kutlamalarında ilk defa tüm Ankara bir araya geliyor. Tüm Ankara 100. yıl etrafında birleşecek. Ankaralılar olarak bu mesajla birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine ihtiyacımız var.” dedi.


Ankara için tarihi öneme sahip üç gün olduğunu söyleyen Özaslan, “5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşeriliğini kabul edişi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi gibi Ankara tarihinde dönüm noktası olan günleri tüm Ankaralılarla birlikte kutlamak istiyoruz” dedi.


Ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan">Nevzat Ceylan, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve Ankara Kent Konseyi Temsilcisi Temsilcisi Ceren Anadol katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:20
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