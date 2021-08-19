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Dünya ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı
Dünya

ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı

ABD’nin New York kentinde 51 yaşındaki adam ATM’de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin baltalı saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 08:25:00 -

ABD’nin New York kentinde yer alan Manhattan bölgesindeki Broadway Caddesi yakınlarındaki Beaver Caddesi’nde bulunan Chase Bank girişindeki ATM’de işlem yapan 51 yaşındaki adam, kimliği belirsiz bir şahsın baltalı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 51 yaşındaki adam, balta darbelerinin ardından kanlar içinde kalırken hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Olay 15 Ağustos’ta yaşanırken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, saldırganın çantasından bir balta çıkardığı ve ATM’de bulunan adama defalarca balta ile vurduğu ve balta darbelerinden kendini korumaya çalışan adamın kanlar içinde kaldığı görüldü. Saldırgan daha sonra ise ATM’lerin ekranlarını kırmasının ardından baltasını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Saldırıya uğrayan adam basına verdiği demeçte, "Orada baltayla bir adam vardı ve kafama ve bacağıma vurdu" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, baltalı saldırganın dün geç saatlerde gözaltına alındığı aktarılırken, baltalı şahsın adama neden saldırdığı bilinmiyor.

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Yorumlar

Metin Uyulan

iyi yapmış bir buçuk sene evvel ATM veya ATM dolandırıcıları 1500 TL yedi .Kimi nereyi aradıysam kimseye Telefonla ulaşamadım yanımda gözlük yok bir bas baş bas yok kimlik no ve yok hesap no yaz derken soyuldum. Sonra birileri Savcılığa git oraya git buraya git diye akıl veriyor . Aferim birde benim yerime vursaydı.
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