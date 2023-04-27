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Siyaset Atmadık iftira bir bu kalmıştı! CHP’nin koltuk değneği ihanetin dozunu kaçırdı
Siyaset

Atmadık iftira bir bu kalmıştı! CHP’nin koltuk değneği ihanetin dozunu kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 16:07:00 -
Atmadık iftira bir bu kalmıştı! CHP’nin koltuk değneği ihanetin dozunu kaçırdı

AK Parti'den ayrılıp CHP'nin kuyruğuna takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akılalmaz bir iftira attı.

PKK/HDP destekli altılı koalisyonun küçük paydaşı Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu kadarına da pes" dedirten açıklamalarında devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında akılalmaz ifadeler kullanan Davutoğlu, attığı iftirayla ağızları açık bıraktı.

Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın açıktan verdiği desteği gölgelemek için muhaliflerin hiçbir delile dayanmayan, "Erdoğan İmralı'ya heyet gönderdi" iddiası hakkında konuşan Davutoğlu, "Tayyip Erdoğan seçimi kazanmak için herkesle işbirliği yapmaya, her şartı kabul etmeye hazırdır" dedi.

Davutoğlu'nun rezil iftirası, daha PKK/HDP'ye ne söz verdiğini açıklayamayan Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü mide bulandırıcı durumu akıllara getirdi.

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