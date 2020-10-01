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Teknoloji Atmaca ve SOM yerli motorla vuracak! Geri sayım başladı
Teknoloji

Atmaca ve SOM yerli motorla vuracak! Geri sayım başladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca ve SOM füzelerinde kullanılacak yerli motorun 2021 yılında seri üretime hazır hale geleceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:15:00 -
Atmaca ve SOM yerli motorla vuracak! Geri sayım başladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SOM ve Atmaca seyir füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 motorunun testlerinin çoğunun tamamlandığını belirten Demir, kalifikasyon testlerinin ardından seri üretimin 2021 yılında başlayacağını açıkladı.

Demir, söz konusu seyir füzelerinde yerli motor kullanımının 2021 yılında gerçekleşeceğini dile getirdi. Bu süreçte eldeki yabancı motorlar ile seri üretime başlanacağını aktaran İsmail Demir yerli motorun füze üzerindeki testlerinin de tamamlanmasının ardından 2021 yılında kullanıma alınacağını bildirdi.

Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın yeni bir teste daha tabi tutulduğunu ve bu testin sondan bir önceki test faaliyeti olduğunu ifade etti.

 

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