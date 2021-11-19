'Atma Ziyaaa' gerçek oldu!

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde yaşayan iki çocuk babası 41 yaşındaki Şenel Yıldız, akşam saatlerinde ahıra giderken ayı ile karşılaştı. Bir anda ayının saldırması üzerine neye uğradığını şaşıran Yıldız, kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kolları ve bacaklarından yaralanan Yıldız’ın feryadına köylüler yetişti.

Vatandaşlar tarafından bir otomobille Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ayının ısırması ve pençe atması sonucu kollarında ve bacaklarında derin yaralar oluşan Yıldız’a dikiş atıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldız, “Bahçeden bir hışırtı geldi, döndüğümde ayı bana doğru geliyordu. Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı çok büyüktü” dedi.



