  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Atlı polislerden korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ve özel harekat timleri Sultangazi Kent Ormanı’nda vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı, alanda denetimler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 16:15:44 -
Atlı polislerden korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlikleri ve özel harekat timleri Sultangazi Kent Ormanı’nda vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı, alanda denetimler yaptı.


Yeni tip korona virüse karşı normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaşlar park, piknik alanı ve mesire yerlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Babalar Günü’nde de işlerinin başından bir an ayrılmadı. Sultangazi Kent Ormanında, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde atlı polis birlikleri, KEM ekipleri ve özel harekat polisleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyararak denetim yaptı. Ekipler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan, ekiplerin denetimleri hafta içi de sürecek.



“Onları görünce gerçekten kendimi güvende hissediyorum”


Kent ormanına eğlenmek için gelen Songül Korkmaz, “Biz sabah kahvaltı için geldik. Burası dinlemek için çok güzel. Bizi sağlığımız için korudukları için çok güzel. Ailecek geldik çok güzel bir ortam. Güzel vakit geçirdik. Sürekli geldiğimiz bir yer çok memnun oldum” şeklinde konuştu.


Ailesiyle eğlenmeye gelen Hatice ve Hilal Alagöz, “Burada da atlar var ama böyle ilk defa gördüm çok güzeller. Çok güzel düşünmüşler. Köpekler de vardı onlarda çok güzeldi. Onları görünce gerçekten kendimi güvende hissediyorum çok güven vericiler” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi
Dünya

Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiği bil..
Kadın kılığına girerek AK Partili başkanı şehit eden teröristin cezası belli oldu
Aktüel

Kadın kılığına girerek AK Partili başkanı şehit eden teröristin cezası belli oldu

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Orhan Mercan'ı kadın kılığına girip suikast sonucu ş..
Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi
Siyaset

Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğin..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı