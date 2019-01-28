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Atlı Konak'ta yeniden 'Boşnak böreği'nin kokusu yükseliyor

93 Harbi sırasında Bosna Hersek'ten göç edenlerin yaşadığı Kestel ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nde bulunan "Atlı Konak"ta, yıllar sonra yeniden Boşnak böreğinin kokusu yükseliyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:33
Atlı Konak'ta yeniden 'Boşnak böreği'nin kokusu yükseliyor

Bir dönem atların bağlanması ve Boşnak böreğinin pişirilmesi amacıyla fırınların yapıldığı "Atlı Konak" adı verilen yerde Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek'in girişimleriyle faaliyete geçirilen tesiste, Boşnak kadınlar, hamuru oklava kullanmadan açılıyor.

Kıymalı, peynirli, ıspanaklı ve kıymalı patatesli olarak tepsilere yerleştirilen Boşnak böreği, özel hazırlanan fırınlarda odun ateşinin közünde üzerine sac kapatılarak pişiyor.

Yüzyıllardır süregelen geleneklere uygun hazırlanan börekler farklı bir lezzet sunarken, bu şekilde Boşnak kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

"Burada Bosna Hersek atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz"

Atlı Konak'ın işletme sorumlusu Burak Yalım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de Bosna Hersek'e doktora eğitimi için gittiğinde oradaki kültürü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türkiye'ye döndüğünde Boşnak kültürünün yaşatılması için bazı girişimlerde bulunmak istediklerini anlatan Yalım, Fahri Konsolos Muzaffer Çilek ve oğlu Ahmet Hakan Çilek'in destekleriyle sac altı Boşnak böreğini tanıtmaya karar verdiklerini belirtti. 

Bunun için en doğru yerin Kazancı Mahallesi'ndeki "Atlı Konak' olduğunu dile getiren Yalım, şöyle konuştu:

"Burası Boşnakların ilk göçtüğü yıllarda halk arasında 'Atlı Konak' olarak anılıyor. İnsanlar bu konağa atlarını bağlamış ve burada fırınlarını inşa ederek, sac altında Boşnak böreği pişirmiş. Biz de Atlı Konak'ta bu tarihi yeniden yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduk. Boşnak kültürünün güzelliğini insanlara anlatmak istedik. Bosna'daki bu güzel kültürün yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını istiyoruz. Biz burada Bosna Hersek atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz. Arka fonda Boşnak müzikleri çalıyor." 

"Haftalık ortalama 50 tepsi börek üretiyoruz"

Haftada ortalama 50 tepsi börek ürettiklerini belirten Yalım, "Yaklaşık 3 ay önce açılmamıza rağmen çok fazla ilgi görüyoruz. Börekleri Boşnak kadınlar yapıyor. Normalde burada 6 kişi çalışıyoruz. Hafta sonları çalışan sayısı 15'e yükseliyor. Yarı zamanlı çalışanları Bursa Uludağ Üniversitesinde okuyan Boşnak öğrencilerden seçiyoruz." dedi. 

"Bosna Hersek'teki kadar lezzetli"

Börek yemek için İnegöl ilçesinden gelen Ayşen Kılıç ise "Bosna Hersek'e de gittim. Orada da bu lezzeti tattım. Bana göre hiçbir fark yok hatta buradaki daha güzel. Yapanların ellerine sağlık." diye konuştu.

Fatma Kılıç, sık sık börek yemek için Atlı Konak'a geldiğini söyledi.

Kendisinin de Boşnak olduğunu dile getiren Kılıç, "Kendi kültürüme ait bir parçayı burada bulmak beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:33
  1. Atlı Konak
  2. Bosna Hersek
  3. Bursa
  4. Kazancı Mahallesi
  5. sac altı Boşnak böreği
  6. Anadolu Ajansı

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