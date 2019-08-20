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Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabına Bursa'da başlandı- Süper Lig'de, erkeklerde Fenerbahçe 224 puanla, kadınlarda ise ENKA 229 puanla ilk günü lider kapattı

20 Ağustos 2019 Salı 23:24
Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor

BURSA (AA) - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı Bursa'da başladı.

Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde, erkeklerde Fenerbahçe, ENKA'nın 4 puan önünde girdiği final kademesinde ilk gün sonunda farkı 6 puana yükseltti. Sarı-lacivertli ekip beş dalda birinci olurken, beş dalda ise ikinciliği elde etti. ENKA ise beş birincilik, dört ikincilik, bir de dördüncülük aldı.

Gün sonunda, Fenerbahçe toplamına 75 puan ekleyip 224'e ulaşırken, ENKA 73 puan aldı ve toplamda 218 puanı buldu. Müsabakaların sonunda Galatasaray 153 puana ulaşarak üçüncü sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 148 puanla dördüncü sırada kaldı.


- Kadınlarda ENKA günü birinci kapattı


Kadınlarda ENKA, final kademesinin ilk gününde "4x100" metrede diskalifiye edilip rakibi Fenerbahçe'den 6 puan az toplamasına rağmen ilk kademedeki puan farkının sağladığı avantajı korudu.

ENKA, 229 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin 212 puanla ikinci, Beşiktaş ise 182 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, Spor Toto Atletizm 1. Lig'de de ilk gün tamamlandı. Erkeklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile TSK Gücü, kadınlarda ise İstanbul Momentum Spor ile Adana Seyhan Belediyespor günü ilk iki sırada tamamladı.

Müsabakalar yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:24
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