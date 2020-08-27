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Spor Atletizmde Turkcell Süper Lig 2020'nin şampiyonları belirleniyor
Spor

Atletizmde Turkcell Süper Lig 2020'nin şampiyonları belirleniyor

Bursa'da yıldız isimlerin yarışacağı final yarışları sonunda kupayı kazanan takımlar belli olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:54:04 -
Atletizmde Turkcell Süper Lig 2020'nin şampiyonları belirleniyor

ANKARA (AA) - Atletizmde yıl içindeki en kapsamlı ve yüksek kaliteli yurt içi organizasyon Turkcell Süper Lig'de 2020'nin şampiyonları Bursa'da belirlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde yarın ve 29 Ağustos'ta yıldız isimlerin yarışacağı final müsabakalarının sonunda şampiyon olacak takımlar kupalarını alacak.

Federasyonunun en önemli etkinliklerinden ve 2014'ten bu yana ana sponsorluğunu Turkcell'in üstlendiği Atletizm Süper Ligi önemli bir organizasyon. Kökleri 1951 yılına kadar giden Türkiye Kulüplerarası Şampiyonası'nın 1988'de lige çevrilmesiyle başlayan organizasyon, 2009'da Süper Lig adını almıştı. 33. sezonunda iki kademesi de Bursa'da yapılan ligde erkekler ve kadınlarda sekizer takım yarışıyor.

Yapılan ilk kademe sonunda Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda lider bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 20 yarış sonunda erkeklerde 143 puan toplarken, takipçisi ENKA'nın 6 puan önünde yer alıyor. Ligde üçüncü sırada ise 111 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor bulunuyor. Kadınlarda ise 148 puanlı Fenerbahçe, 146 puanlı ENKA ve 110 puanlı Beşiktaş, final etabına ilk üçte başlayacak.

İlk kademedeki puanların üzerine eklenerek devam edecek olan finalde, iki gün sonunda şampiyonlar ve ligden düşen ikişer takım belirlenecek.

Turkcell Süper Lig'de Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello, Yasemin Can, Aras Kaya, Emel Dereli, Alperen Acet, Tuğba Danışmaz, Eşref Apak, Özkan Baltacı gibi uluslararası madalyalı yıldız atletlerin de aralarında olduğu çok sayıda milli atlet yarışıyor.

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