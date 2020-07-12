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Spor

Atletizmde "15 Temmuz Koşusu" hazırlıkları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:20:04 -
Atletizmde "15 Temmuz Koşusu" hazırlıkları tamamlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize edeceği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu hazırlıkları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da 81 ilde düzenlenecek koşuya her ilden 30 sporcunun katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Her ilde 15 kız ve 15 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenecek yarışta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulamaya koyulan Kovid-19 Salgın ve Çalışma Rehberi'ndeki koşullara uyulacak. 1000 metrelik mesafede tek kategori üzerinden yapılacak yarış il müdürlükleriyle koordineli olarak gerçekleşecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, amaçlarının 15 Temmuz'un anlamını idrak etmek olduğunu belirterek, üç yıl önce başlattıkları organizasyonu yurt çapına yayarak geniş bir katılım sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.


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