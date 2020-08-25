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Spor Atletizmde 14. Büyük Zafer Koşusu, Kütahya'da yapılacak
Spor

Atletizmde 14. Büyük Zafer Koşusu, Kütahya'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:15:17 -
Atletizmde 14. Büyük Zafer Koşusu, Kütahya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Atletizmde 14. Büyük Zafer Koşusu, 30 Ağustos Pazar günü Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamındaki yarış, gençler, büyükler ve master erkekler yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Saat 10.00'da başlayacak organizasyonda gençler 5 bin metre, büyükler ve master erkekler 10 bin metre koşacak.

Yarışa kayıtlar "kutahya.gsb.gov.tr" adresinde yer alan kayıt linkinden 27 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Büyükler kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya ve para ödülleri saat 15.30'da Zafertepe tören alanında verilecek.

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