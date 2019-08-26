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Atletizmde 11 olimpiyat kotası

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
Atletizmde 11 olimpiyat kotası

ANKARA (AA) - Türkiye atletizmde, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 11 katılım kotası aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletlerin baraj geçme mücadelesini sürüyor. Atletizmde 400 metre engellide Yasmani Copello ve 20 kilometre yürüyüşte Salih Korkmaz'ın olimpiyat barajını geçmesiyle kota olan sporcu sayısı 11'e yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları 29 Haziran 2020'ye kadar devam edecek.

Atletizmde bugüne kadar Tokyo 2020'ye kota alan sporcular şöyle:

Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş)

Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş)

Ramil Guliyev (200 metre)

Yasmani Copello (400 metre engelli)

Eda Tuğsuz (Cirit atma)

Polat Kemboi Arıkan (Maraton)

Mert Girmalegesse (Maraton)

Kaan Kigen Özbilen (Maraton)

Yasemin Can (5000 metre ve 10000 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Özkan Baltacı (Çekiç atma)


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Atletizm
  3. Eda Tuğsuz
  4. Özkan Baltacı
  5. Ramil Guliyev
  6. Türkiye Atletizm Federasyonu

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