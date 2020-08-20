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Spor Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları sona erdi
Spor

Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları sona erdi

Fenerbahçe, hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk sırayı aldı - Milli sırıkla atlamacı Ersu Şaşma, kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:43:27 -
Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları sona erdi

BURSA (AA) - Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları sona erdi.

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadelesine sahne olan organizasyonu Fenerbahçe, erkeklerde 143, kadınlarda ise 148 puanla zirvede tamamladı.

Erkeklerde ikinci sırayı 137 puanla ENKA, üçüncü sırayı 111 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor alırken, kadınlarda 146 puanla ENKA ikinci, 110 puanla da Beşiktaş üçüncü oldu.

Yarışların ikinci ve son gününde Fenerbahçe'nin milli sırıkla atlamacısı Ersu Şaşma, kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi. Geçen yıl aynı pistte 5,50 metrelik derecesiyle rekor kıran Şaşma, bu kez 5,51 metrelik atlayışıyla yeni bir rekora imza attı.


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