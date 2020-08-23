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Spor Atletizm: Elmas Lig
Spor

Atletizm: Elmas Lig

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:00:58 -
Atletizm: Elmas Lig

ANKARA (AA) - Elmas Lig'in (Diamond League) 2020 sezonundaki Stockholm Grand Prix'sinde mücadele eden Norveçli atlet Karsten Warholm, 400 metre engellide kendine ait Avrupa rekorunu geliştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen yarışlarda erkekler 400 metre engellide piste çıkan Norveçli atlet, 46,87'lik derecesiyle birinci oldu. 24 yaşındaki Norveçli sporcu, bu derecesiyle kendine ait Avrupa rekorunu da geliştirdi.

Erkekler 400 metrede de mücadele eden Warholm, 45,05'lik derecesiyle bitiş çizgisini yine ilk sırada geçti.


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