Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası - Milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atmada gümüş madalyanın sahibi oldu



ANKARA (AA) - İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada gümüş madalya elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gavle kentindeki organizasyonda milli sporcu Eda Tuğsuz cirit atmada 61,03'lük derecesiyle ikinci oldu. Eda, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda da geçen hafta bronz madalya kazanmıştı.





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