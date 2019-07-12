Atletizm: Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası
- Milli sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada gümüş madalya elde etti12 Temmuz 2019 Cuma 23:03
ANKARA (AA) - Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Gavle kentinde devam eden oyunların üç adım atlama finalinde yarışan Tuğba Danışmaz, 13.85'lik derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.
Tuğba, bu atlayışla kendisine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, Türkiye'ye de organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Ay-yıldızlı ekibin 30 branşta madalya arayacağı müsabakalarda 49 ülkeden bin 100'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor.
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