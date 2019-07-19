Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası Milli sporcu Alperen Karahan, gülle atmada bronz madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Alperen Karahan, gülle atmada bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan milli sporcu, 19,76'lık derecesiyle podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Yarışta Belarus'tan Aleh Tamashevich 21,32 ile birinciliği, Polonya'dan Wojciech Marok da 20,07 ile ikinciliği elde etti.

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