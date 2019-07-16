Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası





ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası, İsveç'te yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 51 atlet yarışacak.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, kafilede bulunan milli sporcuların önemli bir bölümünün Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluştuğunu belirterek, "Boras'ta tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız." dedi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle:

Kadınlar:

100 metre / 200 metre: Mizgin Ay

800 metre / 1500 metre: Tuğba Toptaş

3000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan

5000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Dilek Öztürk



3000 metre su engelli: Yonca Kutluk



100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefis Karatay



400 metre engelli: Leyla Yanardağ

Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem



Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz



Üç adım atlama: Esra Yılmaz



Gülle atma: Pınar Akyol



Disk atma: Özlem Becerek



Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan



Cirit: Münevver Hancı, Esra Türkmen

10000 metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost





Erkekler:



100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Umut Uysal



200 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş



400 metre: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü



800 metre: Mehmet Çelik



1500 metre: Mehmet Çelik



3000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan



5000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı



3000 metre su engelli: Ahmet Mutlu, Murat Yalçınkaya



110 metre engelli: Atakan Güneş, Tibet Sancak, Serhat Bulut



Yüksek atlama: Levent Yılmaz



Üç adım atlama: Batuhan Çakır



Gülle atma: Alperen Karahan, Melih Yersel, Fatih Alparslan



Disk atma: Fatih Alparslan, Osman Kul, Burak Dertli



Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer



Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Ahmet Toyran



10000 metre yürüyüş: Özgür Topsakal, Selman İlhan, Serhat Güngör



4×100 metre: Berke Akçam, Aşkın Sadi Aşkın, Serhat Bulut, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Tibet Sancak



4×400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Kubilay Ençü, Gökdeniz Göçmen, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Emirhan Koş