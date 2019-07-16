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Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

- İsveç'in Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 51 atlet temsil edecek

16 Temmuz 2019 Salı 14:17
Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası


ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası, İsveç'te yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den 51 atlet yarışacak.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, kafilede bulunan milli sporcuların önemli bir bölümünün Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluştuğunu belirterek, "Boras'ta tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız." dedi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek atletler ve branşları şöyle:

Kadınlar:

100 metre / 200 metre: Mizgin Ay

800 metre / 1500 metre: Tuğba Toptaş

3000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan

5000 metre: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Dilek Öztürk

3000 metre su engelli: Yonca Kutluk

100 metre engelli: Şevval Ayaz, Nefis Karatay

400 metre engelli: Leyla Yanardağ

Yüksek atlama: Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz

Üç adım atlama: Esra Yılmaz

Gülle atma: Pınar Akyol

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Dünya Ezgi Sayan

Cirit: Münevver Hancı, Esra Türkmen

10000 metre yürüyüş: Meryem Bekmez, Evin Demir, Kader Dost


Erkekler:

100 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Umut Uysal

200 metre: Aşkın Sadi Aşkın, Burak Karataş

400 metre: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü

800 metre: Mehmet Çelik

1500 metre: Mehmet Çelik

3000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan

5000 metre: Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, İslam Taşçı

3000 metre su engelli: Ahmet Mutlu, Murat Yalçınkaya

110 metre engelli: Atakan Güneş, Tibet Sancak, Serhat Bulut

Yüksek atlama: Levent Yılmaz

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan, Melih Yersel, Fatih Alparslan

Disk atma: Fatih Alparslan, Osman Kul, Burak Dertli

Çekiç atma: Batuhan Hızal, Halil Yılmazer

Cirit atma: Ömer Faruk Avan, Ahmet Toyran

10000 metre yürüyüş: Özgür Topsakal, Selman İlhan, Serhat Güngör

4×100 metre: Berke Akçam, Aşkın Sadi Aşkın, Serhat Bulut, İlyas Çanakçı, Atakan Güneş, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Tibet Sancak

4×400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Mehmet Çelik, Kubilay Ençü, Gökdeniz Göçmen, Burak Karataş, Oğuzhan Kaya, Emirhan Koş

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:17
  1. Atletizm
  2. Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
  3. Fatih Çintimar
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu

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