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Atletizm: 74. Uluslararası Cezmi Or Kupası

- İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona 106 sporcu katıldı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:58
Atletizm: 74. Uluslararası Cezmi Or Kupası


İSTANBUL (AA) - Atletizmde 74. Uluslararası Cezmi Or Kupası mücadelesi İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 1940-1945 yıllarında sprintte Türkiye şampiyonluğu ile rekorları bulunan ve 25 yaşında vefat eden Cezmi Or anısına 1946'dan bu yana aralıksız olarak yapılan, Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonlarından olan Cezmi Or Kupası, Atatürk Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda erkeklerde 78, kadınlarda ise 28 olmak üzere toplam 106 sporcu yarıştı.

Erkek ve kadınlarda branşlara göre ilk sırayı alan atletler şöyle:

- Erkekler

100 metre: İzzet Safer

400 metre: Okan Yılmaz

1500 metre: Süleyman Bekmezci

Uzun atlama: Hüseyin Ocak

Yüksek atlama: Alperen Acet

Cirit atma: Ahmet Talha Kılıç

Çekiç atma: Özkan Baltacı


- Kadınlar

100 metre: Aziza Sbaity (Lübnan)

400 metre: Seray Şentürk

1500 metre: Cansu Çahan

Yüksek atlama: Esmanur Alkaç

Cirit atma: Seda Topaç

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:58
  1. Atletizm
  2. Cezmi Or
  3. Türkiye Atletizm Federasyonu
  4. Uluslararası 74. Cezmi Or Kupası

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