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Spor Atletico son dakikada güldü
Spor

Atletico son dakikada güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Milan 60 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Atletico Madrid'e son dakikalarda yediği golle 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 00:50:00 -
Atletico son dakikada güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Serie A ekibi Milan ile La Liga temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan zorlu mücadeleyi İspanyol ekibi Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Antoine Griezmann ve uzatmada penaltıdan Luis Suarez kaydederken Milan'ın tek sayısı ise 20. dakikada Rafael Leao'dan geldi.

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Atletico Madrid puanını 4'e çıkarırken Milan ise 1 puanda kaldı.

 

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