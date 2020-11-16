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Spor Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı
Spor

Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:46:21 -
Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.


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