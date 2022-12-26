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Spor Atletico Madrid'den Felix hamlesi
Spor

Atletico Madrid'den Felix hamlesi

Atletico Madrid, takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Joao Felix'in sadece kiralık olarak transfer olmasına izin verecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 02:14:00 -
Atletico Madrid'den Felix hamlesi

Joao Felix'in Atletico Madrid'deki durumu belirsizliğini koruyor.

İspanyol ekibi, Felix'in takımdan ayrılmasına razı oldu ancak bu AS'ta yer alan habere göre sadece kiralık gitmesiyle mümkün olacak.

Haberde, Atletico Madrid'in satın alma opsiyonuna yer olmadan Portekizli yıldızın gitmesine izin vereceği detayı da verildi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Portekizli yıldız Joao Felix'in satış listesine konacağı yönündeki iddiaları güçlendiren bir açıklamaya imza atmıştı.

Simeone, "Kimse vazgeçilmez değil ve her şey olması gerektiği gibi olacak" demişti.

23 yaşındaki Felix, Atletico Madrid'e 123 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu ve La Liga ekibinin 100 Milyon Euro'dan aşağısında Felix'in gitmesine izin vermesi de beklenmiyor.

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