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Spor Atletico Madrid ve Real Madrid son 16 turuna yükseldi
Spor

Atletico Madrid ve Real Madrid son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması, 6 karşılaşmayla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 07:25:00 -
Atletico Madrid ve Real Madrid son 16 turuna yükseldi

Son maçlar ayrıca Avrupa futbolunun en önemli kulüp düzeyindeki organizasyonlarından A, B ve C'de oynandı.

B Grubu'nda tur atan takımlar son maçların ardından belli oldu.

Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve grubu 10 puanla lider bitirdi.

Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 sona ermesinin ardından çifte averaj avantajı ile grupta 8 puanla 2. oldu.

Atletico Madrid tur atladı

Atletico Madrid, Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinci oldu.

Salzburg'u deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, son 16 takımdan biri oldu. Hermoso ve Carrasco, İspanyol takımının gollerini attı.

Daha önce C Grubu'ndaki liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler önderliğindeki mücadelede Olympique Marseille'i 3-0 mağlup etti.

Grupta ikinci sırayı elde eden Porto, Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Böylelikle A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach son 16 turda isimlerini yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

B Grubu:

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0

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